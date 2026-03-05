Conférence Trouver la note juste De l’Ego au Flow vivre le leadership autrement Troyes

Conférence Trouver la note juste De l’Ego au Flow vivre le leadership autrement

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 35 – 35 – 75 Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-03 03:00:00

2026-04-02

Une soirée exceptionnelle, mêlant inspiration, partage et fête. Une expérience unique où réflexion, émotions et énergie se rencontrent

Conférence inspirante. Plongez dans un moment unique avec Frédéric Lenoir et André Manoukian, autour de la thématique “Trouvez la note juste De l’Ego au Flow vivre le leadership autrement”. Découvrez comment dépasser l’ego, libérer votre créativité et trouver votre rythme personnel pour inspirer et guider avec impact. Une conférence à la croisée de la sensibilité, de la réflexion et de la musique intérieure.



Cocktail festif et gourmand. Après la conférence, profitez d’un cocktail dinatoire et de boissons locales, conçus par nos traiteurs, pour prolonger les échanges dans un cadre convivial et élégant.



Musique et fête. Laissez-vous emporter par des performances uniques



. Yves Romao, show engagé et vibrant, fondateur de l’association Vice Vers’ Love, pour un moment plein d’émotion et de sens.

. Luciano Cado, pour un rock énergique et fédérateur.

. DJ Hamma, pour clôturer la soirée en danse et en fête jusqu’au bout de la nuit. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 01 13 61 sidonie.martinez-svoboda@cjd.net

