Conférence Trump, les USA, et le monde. Genèse et effets d’une extrême droitisation. Site Aix Schuman Marseille Université Aix-en-Provence

Conférence Trump, les USA, et le monde. Genèse et effets d’une extrême droitisation.

Lundi 13 octobre 2025 de 18h30 à 20h30. Site Aix Schuman Marseille Université 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-13 18:30:00

fin : 2025-10-13 20:30:00

2025-10-13

Trump, les USA, et le monde. Genèse et effets d’une extrême droitisation. En partenariat avec le centre OREMA. par Michael Stricof, américaniste, maître de conférences AMU

Quelles sont les idées dominantes de la politique des USA aujourd’hui ?

La deuxième élection de Donald Trump marque un tournant dans la politique américaine en donnant une voix dominante à un courant de droite populiste et contestataire, devenu plus extrême après la fin de son premier mandat et l’assaut au Capitole du 6 janvier 2021. Cette conférence explore comment les États-Unis, traditionnellement perçus comme un bastion de la démocratie libérale, ont permis l’ascension d’un président qui remet en cause des normes démocratiques. Quels sont les facteurs ayant conduit à la montée en puissance de Donald Trump ? Quelles sont les idées dominantes de sa politique intérieure et extérieure qui donnent des clés de lecture de la politique des États-Unis d’aujourd’hui ? .

Site Aix Schuman Marseille Université 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Trump, the USA, and the world. Genesis and effects of extreme right-wing extremism. In partnership with the OREMA center. by Michael Stricof, Americanist, lecturer at AMU

What are the dominant ideas in US politics today?

German :

Trump, die USA und die Welt. Entstehung und Auswirkungen einer extremen Rechten. In Partnerschaft mit dem OREMA-Zentrum. Von Michael Stricof, Amerikanist, Dozent AMU

Welche Ideen dominieren heute die Politik der USA?

Italiano :

Trump, gli Stati Uniti e il mondo. Genesi ed effetti di un movimento di estrema destra. In collaborazione con il centro OREMA. di Michael Stricof, americanista, docente all’AMU

Quali sono le idee dominanti nella politica statunitense di oggi?

Espanol :

Trump, EEUU y el mundo. Génesis y efectos de un movimiento de extrema derecha. En colaboración con el centro OREMA. por Michael Stricof, americanista, profesor en AMU

Cuáles son las ideas dominantes en la política estadounidense actual?

