Conférence Tulle

Conférence la foudre et les phénomènes orageux présenter par Raymond Piccoli, directeur du laboratoire de recherche sur la foudre

Tout public, tarif 10€ .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 17 80

