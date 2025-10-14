Conférence U.T.L. Henri-Georges CLOUZOT, scénariste français. » Place Guyader Saint-Renan

Conférence U.T.L. Henri-Georges CLOUZOT, scénariste français. » Place Guyader Saint-Renan mardi 14 octobre 2025.

Conférence U.T.L. Henri-Georges CLOUZOT, scénariste français. »

Place Guyader Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 14:00:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Par Didier LE ROUX directeur de film et culture .

Place Guyader Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence U.T.L. Henri-Georges CLOUZOT, scénariste français. » Saint-Renan a été mis à jour le 2025-09-15 par OT IROISE BRETAGNE