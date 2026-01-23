Conférence U.T.L. La 2ème République Espagnole (1931-1939) de l’espoir à la tragédie Place Guyader Saint-Renan
Conférence U.T.L. La 2ème République Espagnole (1931-1939) de l’espoir à la tragédie
Début : 2026-02-03 14:00:00
fin : 2026-02-03 16:00:00
2026-02-03
De Denis RODRIGUES, Professeur émérite de civilisation de l’Espagne contemporaine, Université Rennes 2 .
Place Guyader Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
