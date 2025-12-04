Conference UCP Alphonse Monchablon Vittel
223 rue de Metz Vittel Vosges
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-08 14:30:00
fin : 2026-01-08
1835-1907 Prix de Rome, peintre d’église et portraitiste.
Conférencier Jean-François MICHEL, Professeur honoraire d’histoireAdultes
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 00 15 forquin.michel@wanadoo.fr
1835-1907 Prix de Rome, church painter and portraitist.
Speaker: Jean-François MICHEL, Honorary Professor of History
