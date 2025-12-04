Conference UCP Alphonse Monchablon Vittel

Conference UCP Alphonse Monchablon Vittel jeudi 8 janvier 2026.

Conference UCP Alphonse Monchablon

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-08 14:30:00
fin : 2026-01-08

Date(s) :
2026-01-08

1835-1907 Prix de Rome, peintre d’église et portraitiste.
Conférencier Jean-François MICHEL, Professeur honoraire d’histoireAdultes
  .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 00 15  forquin.michel@wanadoo.fr

English :

1835-1907 Prix de Rome, church painter and portraitist.
Speaker: Jean-François MICHEL, Honorary Professor of History

L’événement Conference UCP Alphonse Monchablon Vittel a été mis à jour le 2025-12-04 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE