Conférence ucp Eau visible, eau cachée en Lorraine Vittel

Conférence ucp Eau visible, eau cachée en Lorraine Vittel jeudi 2 octobre 2025.

Conférence ucp Eau visible, eau cachée en Lorraine

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Table ronde organisée avec la Vigie de l’Eau

Conférenciers

Dominique Harmand (Professeur émérite à l’Université de Lorraine, géographe): réseau hydrographique lorrain de surface.

Jacques Le Roux (Maître de conférences à l’Université de Lorraine, géologue) ; relief karstique

Benoît Losson (Maître de conférences à l’université de Lorraine,spécialiste de la circulation souterraine de l’eau en Lorraine) ; inventaire spéléologique du bassin de la Meuse ; la circulation souterraine de l’eau dans l’ouest vosgienAdultes

.

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 07 11 25 forquin.michel@wanadoo.fr

English :

Round table organized with La Vigie de l’Eau

Speakers

Dominique Harmand (Professor emeritus at the University of Lorraine, geographer): Lorraine’s surface hydrographic network.

Jacques Le Roux (Lecturer at the University of Lorraine, geologist): karstic relief

Benoît Losson (Senior lecturer at the University of Lorraine, specialist in underground water circulation in Lorraine): speleological inventory of the Meuse basin; underground water circulation in the western Vosges

German :

Podiumsdiskussion organisiert mit La Vigie de l’Eau

Referenten:

Dominique Harmand (emeritierter Professor an der Universität Lothringen, Geograph): Lothringens hydrografisches Oberflächennetz.

Jacques Le Roux (Dozent an der Université de Lorraine, Geologe): Karstrelief

Benoît Losson (Dozent an der Universität Lothringen, Spezialist für die unterirdische Wasserzirkulation in Lothringen): Höhleninventar des Maasbeckens; unterirdische Wasserzirkulation in den westlichen Vogesen

Italiano :

Tavola rotonda organizzata con La Vigie de l’Eau

Relatori

Dominique Harmand (professore emerito dell’Università della Lorena, geografo): la rete idrica di superficie della Lorena.

Jacques Le Roux (docente senior presso l’Università della Lorena, geologo): il rilievo carsico

Benoît Losson (docente senior presso l’Università della Lorena, specialista della circolazione idrica sotterranea in Lorena): inventario speleologico del bacino della Mosa; circolazione idrica sotterranea nei Vosgi occidentali

Espanol :

Mesa redonda organizada con La Vigie de l’Eau

Ponentes

Dominique Harmand (Profesor emérito de la Universidad de Lorena, geógrafo): la red de aguas superficiales de Lorena.

Jacques Le Roux (Profesor titular de la Universidad de Lorena, geólogo): el relieve kárstico

Benoît Losson (Profesor titular de la Universidad de Lorena, especialista en circulación de aguas subterráneas en Lorena): inventario espeleológico de la cuenca del Mosa; circulación de aguas subterráneas en los Vosgos occidentales

L’événement Conférence ucp Eau visible, eau cachée en Lorraine Vittel a été mis à jour le 2025-09-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE