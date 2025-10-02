Conférence ucp Eau visible, eau cachée en Lorraine Vittel
Conférence ucp Eau visible, eau cachée en Lorraine Vittel jeudi 2 octobre 2025.
Conférence ucp Eau visible, eau cachée en Lorraine
223 rue de Metz Vittel Vosges
Table ronde organisée avec la Vigie de l’Eau
Conférenciers
Dominique Harmand (Professeur émérite à l’Université de Lorraine, géographe): réseau hydrographique lorrain de surface.
Jacques Le Roux (Maître de conférences à l’Université de Lorraine, géologue) ; relief karstique
Benoît Losson (Maître de conférences à l’université de Lorraine,spécialiste de la circulation souterraine de l’eau en Lorraine) ; inventaire spéléologique du bassin de la Meuse ; la circulation souterraine de l’eau dans l’ouest vosgienAdultes
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 07 11 25 forquin.michel@wanadoo.fr
English :
Round table organized with La Vigie de l’Eau
Speakers
Dominique Harmand (Professor emeritus at the University of Lorraine, geographer): Lorraine’s surface hydrographic network.
Jacques Le Roux (Lecturer at the University of Lorraine, geologist): karstic relief
Benoît Losson (Senior lecturer at the University of Lorraine, specialist in underground water circulation in Lorraine): speleological inventory of the Meuse basin; underground water circulation in the western Vosges
German :
Podiumsdiskussion organisiert mit La Vigie de l’Eau
Referenten:
Dominique Harmand (emeritierter Professor an der Universität Lothringen, Geograph): Lothringens hydrografisches Oberflächennetz.
Jacques Le Roux (Dozent an der Université de Lorraine, Geologe): Karstrelief
Benoît Losson (Dozent an der Universität Lothringen, Spezialist für die unterirdische Wasserzirkulation in Lothringen): Höhleninventar des Maasbeckens; unterirdische Wasserzirkulation in den westlichen Vogesen
Italiano :
Tavola rotonda organizzata con La Vigie de l’Eau
Relatori
Dominique Harmand (professore emerito dell’Università della Lorena, geografo): la rete idrica di superficie della Lorena.
Jacques Le Roux (docente senior presso l’Università della Lorena, geologo): il rilievo carsico
Benoît Losson (docente senior presso l’Università della Lorena, specialista della circolazione idrica sotterranea in Lorena): inventario speleologico del bacino della Mosa; circolazione idrica sotterranea nei Vosgi occidentali
Espanol :
Mesa redonda organizada con La Vigie de l’Eau
Ponentes
Dominique Harmand (Profesor emérito de la Universidad de Lorena, geógrafo): la red de aguas superficiales de Lorena.
Jacques Le Roux (Profesor titular de la Universidad de Lorena, geólogo): el relieve kárstico
Benoît Losson (Profesor titular de la Universidad de Lorena, especialista en circulación de aguas subterráneas en Lorena): inventario espeleológico de la cuenca del Mosa; circulación de aguas subterráneas en los Vosgos occidentales
