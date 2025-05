Conférence ucp Faire de sa vie une oeuvre d’art épique – Vittel, 5 juin 2025 14:00, Vittel.

Vosges

Conférence ucp Faire de sa vie une oeuvre d’art épique 223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-06-05 14:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Le poète italien Gabriele d’Annunzio (1863-1938) et l’affaire de Fiume.

Conférencier Bernard JACQUIER, Professeur agrégé de Lettres ClassiquesAdultes

.

223 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 07 11 25 forquin.michel@wanadoo.fr

English :

The Italian poet Gabriele d?Annunzio (1863-1938) and the Fiume affair.

Speaker: Bernard JACQUIER, Associate Professor of Classics

German :

Der italienische Dichter Gabriele d?Annunzio (1863-1938) und die Affäre von Fiume.

Referent: Bernard JACQUIER, Professeur agrégé de Lettres Classiques (Professor für klassische Literatur)

Italiano :

Il poeta italiano Gabriele d’Annunzio (1863-1938) e il caso Fiume.

Relatore: Bernard JACQUIER, professore di lettere classiche

Espanol :

El poeta italiano Gabriele d’Annunzio (1863-1938) y el asunto Fiume.

Orador: Bernard JACQUIER, Profesor de clásicas

L’événement Conférence ucp Faire de sa vie une oeuvre d’art épique Vittel a été mis à jour le 2025-05-20 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE