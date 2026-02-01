Conférence UCP Lee Miller, artiste et photographe Vittel
Conférence UCP Lee Miller, artiste et photographe
223 rue de Metz Vittel Vosges
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 14:30:00
2026-02-26
Conférencier Eléonore ANTZENBERGER,
Docteur en langue et littérature française
Réservé aux adhérents UCP (cot. annuelle 57 €)
Infos
Tél. 03 29 07 11 25
Site internet www.ucp-nancy.orgAdultes
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 00 15
English :
Speaker: Eléonore ANTZENBERGER,
Doctor in French language and literature
Reserved for UCP members (annual fee 57 ?)
Infos
Tel. 03 29 07 11 25
Website: www.ucp-nancy.org
