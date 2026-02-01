Conférence UCP Lee Miller, artiste et photographe Vittel

Conférence UCP Lee Miller, artiste et photographe Vittel jeudi 26 février 2026.

Conférence UCP Lee Miller, artiste et photographe

223 rue de Metz Vittel Vosges

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26

2026-02-26

Conférencier Eléonore ANTZENBERGER,
Docteur en langue et littérature française

Réservé aux adhérents UCP (cot. annuelle 57 €)

Tél. 03 29 07 11 25
Site internet www.ucp-nancy.orgAdultes
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 00 15 

Speaker: Eléonore ANTZENBERGER,
Doctor in French language and literature

Reserved for UCP members (annual fee 57 ?)

Tel. 03 29 07 11 25
Website: www.ucp-nancy.org

L’événement Conférence UCP Lee Miller, artiste et photographe Vittel a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE