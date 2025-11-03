Conférence UIA La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence UIA

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 8 – 8 – EUR

non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 14:45:00

fin : 2025-11-03 17:00:00

Date(s) :

2025-11-03

La conférence aura pour thème De Byzance à Istanbul, par Olivier MIGNON, ancien élève de l’Ecole du Louvre et de l’institut d’art de la Sorbonne.

.

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net

English :

From Byzantium to Istanbul, by Olivier MIGNON, alumnus of the Ecole du Louvre and the Sorbonne Art Institute.

German :

Die Konferenz steht unter dem Motto Von Byzanz nach Istanbul. Sie wird von Olivier MIGNON, einem ehemaligen Schüler der Ecole du Louvre und des Kunstinstituts der Sorbonne, gehalten.

Italiano :

Da Bisanzio a Istanbul, di Olivier MIGNON, ex studente dell’Ecole du Louvre e dell’Istituto d’Arte della Sorbona.

Espanol :

De Bizancio a Estambul, por Olivier MIGNON, antiguo alumno de la Escuela del Louvre y del Instituto de Arte de la Sorbona.

L’événement Conférence UIA Cognac a été mis à jour le 2025-10-23 par Destination Cognac