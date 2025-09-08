Conférence UIA COGNAC La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Conférence UIA COGNAC
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Début : 2025-09-08 14:45:00
fin : 2025-09-08
2025-09-08
Jules VERNE Du roman de la Science au voyage initiatique
Par Olivier SAUZEREAU
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 17 33 contact-uia-clc@laposte.net
English :
Jules VERNE: From science novel to voyage of initiation
By Olivier SAUZEREAU
German :
Jules VERNE: Vom Wissenschaftsroman zur Initiationsreise
Von Olivier SAUZEREAU
Italiano :
Jules VERNE: dal romanzo della scienza al viaggio d’iniziazione
Di Olivier SAUZEREAU
Espanol :
Jules VERNE: De la novela de la Ciencia al viaje iniciático
Por Olivier SAUZEREAU
