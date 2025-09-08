Conférence UIA COGNAC La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence UIA COGNAC La Salamandre | Centre de Congrès Cognac lundi 8 septembre 2025.

Conférence UIA COGNAC

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : – – EUR

Etudiant/chômeur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 14:45:00

fin : 2025-09-08

Date(s) :

2025-09-08

Jules VERNE Du roman de la Science au voyage initiatique

Par Olivier SAUZEREAU

.

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 17 33 contact-uia-clc@laposte.net

English :

Jules VERNE: From science novel to voyage of initiation

By Olivier SAUZEREAU

German :

Jules VERNE: Vom Wissenschaftsroman zur Initiationsreise

Von Olivier SAUZEREAU

Italiano :

Jules VERNE: dal romanzo della scienza al viaggio d’iniziazione

Di Olivier SAUZEREAU

Espanol :

Jules VERNE: De la novela de la Ciencia al viaje iniciático

Por Olivier SAUZEREAU

L’événement Conférence UIA COGNAC Cognac a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac