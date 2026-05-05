Conférence : « Ułów – la perle archéologique de Roztocze », Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski

Conférence : « Ułów – la perle archéologique de Roztocze » Vendredi 12 juin, 11h00 Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski County

Aigle à queue rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

1. Conférence : « Ulów – la perle archéologique de Roztocze ».

Barbara Niezabitowska – Wiśniewska

DR hab. Professeur UMCS à Lublin

Institut d’Archéologie UMCS à Lublin

2ème pique-nique archéologique.

3. Visite de l’exposition archéologique : « Grodzisk in Chotyniec. La porte occidentale de Scytie. »

Date : 12.06.2026

Nombre estimé de participants – 200 personnes

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 8a, 22-600 Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski 22-600 Tomaszów Lubelski County Lublin Voivodeship https://muzeum-tomaszow.pl/

JEA

© Daniel Tereszczuk