Conférence : « Ułów – la perle archéologique de Roztocze », Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski
Conférence : « Ułów – la perle archéologique de Roztocze », Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski vendredi 12 juin 2026.
Conférence : « Ułów – la perle archéologique de Roztocze » Vendredi 12 juin, 11h00 Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski County
Aigle à queue rouge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
1. Conférence : « Ulów – la perle archéologique de Roztocze ».
Barbara Niezabitowska – Wiśniewska
DR hab. Professeur UMCS à Lublin
Institut d’Archéologie UMCS à Lublin
2ème pique-nique archéologique.
3. Visite de l’exposition archéologique : « Grodzisk in Chotyniec. La porte occidentale de Scytie. »
Date : 12.06.2026
Nombre estimé de participants – 200 personnes
Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 8a, 22-600 Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski 22-600 Tomaszów Lubelski County Lublin Voivodeship https://muzeum-tomaszow.pl/
JEA
© Daniel Tereszczuk