CONFERENCE UN ANIMAL DANS NOTRE SANTÉ ?

Villefort Lozère

Début : 2025-08-20 16:30:00

2025-08-20

18h30 la Forge

Conférence animée par Christian DUMON membre émérite et président honoraire de l’académie vétérinaire de France.

Un animal dans notre santé? pour notre bien ou notre mal!

Entrée libre, participation au chapeau

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67

English :

6:30 pm la Forge

Lecture by Christian DUMON, Emeritus Member and Honorary President of the French Veterinary Academy.

An animal in our health? for good or ill!

Free admission, participation by hat

German :

18.30 Uhr La Forge

Vortrag von Christian DUMON, emeritiertes Mitglied und Ehrenpräsident der französischen Veterinärakademie.

Ein Tier in unserer Gesundheit? zu unserem Wohl oder Übel!

Freier Eintritt, Hutgeld

Italiano :

18.30 a La Forge

Conferenza di Christian DUMON, membro emerito e presidente onorario dell’Accademia veterinaria francese.

Un animale nella nostra salute? Per il nostro bene o per il nostro male!

Ingresso libero, partecipazione a cappello

Espanol :

18.30 h en La Forge

Conferencia de Christian DUMON, Miembro Emérito y Presidente de Honor de la Academia Veterinaria Francesa.

¿Un animal en nuestra salud? ¡Para nuestro bien o para nuestro mal!

Entrada gratuita, participación por gorro

