Conférence Un après-midi autour de Jean-Lurçat Gramat samedi 21 mars 2026.
Avenue Paul Mazet Gramat Lot
Début : 2026-03-21 14:00:00
Découvrez l'œuvre de Jean Lurçat lors d'une conférence présentée par Didier Bertrand, chargé de médiation à l'atelier-musée Jean Lurçat.
musée Jean Lurçat. Dans le cadre des Après-midi Histoires d’Art de la Micro-Folie, en partenariat avec le
Département du Lot Atelier-musée Jean Lurçat de Saint-Laurent-les-Tours
Occitanie
Discover the work of Jean Lurçat during a conference presented by Didier Bertrand, in charge of mediation at the atelier-musée Jean Lurçat
musée Jean Lurçat
