Conférence Un archiviste itinérant dans le Trégor Trégastel

Conférence Un archiviste itinérant dans le Trégor

Place Sainte Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-26 17:00:00

fin : 2026-02-26 18:00:00

2026-02-26

A l’occasion de l’inauguration de l’exposition Trésor d’archives en Trégor à Trégastel, c’est à un voyage dans le temps que nous convie Pierre Yven, archiviste itinérant, qui nous présentera son métier à travers divers documents emblématiques, glanés depuis bientôt 30 ans dans les archives des communes du Trégor. .

Place Sainte Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

