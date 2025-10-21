CONFERENCE UN AUTRE REGARD SUR SOI Bages

CONFERENCE UN AUTRE REGARD SUR SOI Bages mardi 21 octobre 2025.

CONFERENCE UN AUTRE REGARD SUR SOI

1 Rue de la Paix Bages Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

« Un autre regard sur soi » par Hélène Toulet // « Photos de rue » par Adrien Pons

1 Rue de la Paix Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie bages.photoclub@gmail.com

English :

« Another look at oneself » by Hélène Toulet // « Street photos » by Adrien Pons

German :

« Ein anderer Blick auf sich selbst » von Hélène Toulet // « Straßenfotos » von Adrien Pons

Italiano :

« Un altro sguardo su di noi » di Hélène Toulet // « Foto di strada » di Adrien Pons

Espanol :

« Otra mirada sobre nosotros mismos » de Hélène Toulet // « Fotos de calle » de Adrien Pons

