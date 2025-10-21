CONFERENCE UN AUTRE REGARD SUR SOI Bages
1 Rue de la Paix Bages Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-21 19:00:00
« Un autre regard sur soi » par Hélène Toulet // « Photos de rue » par Adrien Pons
1 Rue de la Paix Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie bages.photoclub@gmail.com
English :
« Another look at oneself » by Hélène Toulet // « Street photos » by Adrien Pons
German :
« Ein anderer Blick auf sich selbst » von Hélène Toulet // « Straßenfotos » von Adrien Pons
Italiano :
« Un altro sguardo su di noi » di Hélène Toulet // « Foto di strada » di Adrien Pons
Espanol :
« Otra mirada sobre nosotros mismos » de Hélène Toulet // « Fotos de calle » de Adrien Pons
