Conférence Un défi de parler de l’Eglise et de la religion dans un monde hyper connecté Caroline Pigozzi Le Coteau Deauville

Conférence Un défi de parler de l’Eglise et de la religion dans un monde hyper connecté Caroline Pigozzi

Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoivent Caroline Pigozzi, écrivain, grand reporter à Paris Match et spécialiste des religions sur Europe 1.

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoivent Caroline Pigozzi, écrivain, grand reporter à Paris Match et spécialiste des religions sur Europe 1.

Caroline Pigozzi est l’une des rares femmes journalistes ayant entretenu des rapports privilégiés avec le pape François, et la seule Française à laquelle il a accordé une interview privée. Elle est l’auteur de nombreux best-sellers parmi lesquels, chez Plon, Les Robes rouges , Le Vatican indiscret et Ainsi fait-il , coécrit avec le père Henri Madelin. .

Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Friends of Saint-Laurent Church, who oversee the preservation and enhancement of the heritage of Deauville’s ancient little church, welcome Caroline Pigozzi, writer, Paris Match reporter and Europe 1 religion specialist.

L’événement Conférence Un défi de parler de l’Eglise et de la religion dans un monde hyper connecté Caroline Pigozzi Deauville a été mis à jour le 2026-02-25 par OT SPL Deauville