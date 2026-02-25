Conférence Un défi de parler de l’Eglise et de la religion dans un monde hyper connecté Caroline Pigozzi Le Coteau Deauville
Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville Calvados
Début : 2026-03-07 15:00:00
2026-03-07
Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoivent Caroline Pigozzi, écrivain, grand reporter à Paris Match et spécialiste des religions sur Europe 1.
Caroline Pigozzi est l’une des rares femmes journalistes ayant entretenu des rapports privilégiés avec le pape François, et la seule Française à laquelle il a accordé une interview privée. Elle est l’auteur de nombreux best-sellers parmi lesquels, chez Plon, Les Robes rouges , Le Vatican indiscret et Ainsi fait-il , coécrit avec le père Henri Madelin. .
+33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr
English :
The Friends of Saint-Laurent Church, who oversee the preservation and enhancement of the heritage of Deauville’s ancient little church, welcome Caroline Pigozzi, writer, Paris Match reporter and Europe 1 religion specialist.
