Conférence Un érudit comtois Abry d’Arcier et ses voyages Archives départementales du Jura Montmorot

Conférence Un érudit comtois Abry d’Arcier et ses voyages Archives départementales du Jura Montmorot samedi 21 février 2026.

Conférence Un érudit comtois Abry d’Arcier et ses voyages

Archives départementales du Jura 4 impasse des Archives Montmorot Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :
2026-02-21

Par Olivier Mottet de La Fontaine   .

Archives départementales du Jura 4 impasse des Archives Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté   info@societe-emulation-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Un érudit comtois Abry d’Arcier et ses voyages Montmorot a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION