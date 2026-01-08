CONFÉRENCE UN ESPOIR POUR L’HUMANITÉ

98 Grande rue Mario Roustand Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-09

Lors de cette conférence, vous découvrez la vision de l’auteur, son parcours et les enseignements développés dans son livre, dans un esprit d’ouverture et de transmission.

Lors de cette conférence, vous découvrez la vision de l’auteur, son parcours et les enseignements développés dans son livre, dans un esprit d’ouverture et de transmission.Un temps d’échange accessible à tous, pour questionner vos certitudes, nourrir la réflexion et ouvrir de nouvelles perspectives. .

98 Grande rue Mario Roustand Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 50 09 03 08 unespoirpourlhumanite@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During this conference, you will discover the author?s vision, his background and the teachings developed in his book, in a spirit of openness and transmission.

L’événement CONFÉRENCE UN ESPOIR POUR L’HUMANITÉ Sète a été mis à jour le 2026-01-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE