Conférence « Un étrange convoi l’internement dans la prison de Tarbes en juin 1940 du rexiste Léon Degrelle et des députés communistes français »

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Conférence menée par Julien Gaillard

Au printemps 1940, l’offensive éclair allemande ne vise pas uniquement la France dès le 10 mai, la Wehrmacht envahit aussi les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. L’exode massif concerne à la fois les civils et certaines structures de l’État belge, tandis que les armées belges mènent une résistance souvent oubliée au profit du seul souvenir de la capitulation du roi Léopold III.

Dans ce chaos, Léon Degrelle, chef du mouvement rexiste, est arrêté par les autorités belges avec d’autres opposants ou suspects puis remis aux autorités françaises. De Bordeaux, il est Transféré dans un convoi cellulaire avec les députés communistes révoqués dont Ambroise Croizat à la prison de Tarbes.

Cet épisode, rarement évoqué, met en lumière un aspect méconnu de la drôle de guerre l’internement et le transfert de personnalités jugées indésirables lors de l’invasion allemande.

Sur réservation

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

English :

Conference led by Julien Gaillard

In the spring of 1940, the German blitzkrieg did not target France alone: from May 10, the Wehrmacht also invaded the Netherlands, Luxembourg and Belgium. The mass exodus involved both civilians and certain structures of the Belgian state, while the Belgian armies led a resistance that was often forgotten in favor of the memory of King Leopold III?s surrender.

In the midst of this chaos, Léon Degrelle, leader of the Rexist movement, was arrested by the Belgian authorities along with other opponents and suspects, and handed over to the French authorities. From Bordeaux, he was transferred in a cellular convoy with the dismissed Communist deputies, including Ambroise Croizat, to Tarbes prison.

This episode, rarely mentioned, sheds light on a little-known aspect of the « phoney war »: the internment and transfer of personalities deemed « undesirable » during the German invasion.

On reservation

German :

Konferenz geleitet von Julien Gaillard

Im Frühjahr 1940 richtete sich die deutsche Blitzoffensive nicht nur gegen Frankreich: Ab dem 10. Mai marschierte die Wehrmacht auch in den Niederlanden, Luxemburg und Belgien ein. Die belgischen Armeen leisteten Widerstand, der oft in Vergessenheit geriet, weil man sich nur noch an die Kapitulation von König Leopold III. erinnerte.

In diesem Chaos wurde Léon Degrelle, der Anführer der rexistischen Bewegung, von den belgischen Behörden zusammen mit anderen Oppositionellen oder Verdächtigen verhaftet und anschließend den französischen Behörden übergeben. Von Bordeaux aus wurde er zusammen mit den abgewählten kommunistischen Abgeordneten, darunter Ambroise Croizat, in einem Zellentransport in das Gefängnis von Tarbes überführt.

Diese selten erwähnte Episode beleuchtet einen unbekannten Aspekt des « drôle de guerre »: die Internierung und Verlegung von Persönlichkeiten, die während der deutschen Invasion als « unerwünscht » eingestuft wurden.

Auf Reservierung

Italiano :

Conferenza di Julien Gaillard

Nella primavera del 1940, la guerra lampo tedesca non colpì solo la Francia: dal 10 maggio, la Wehrmacht invase anche i Paesi Bassi, il Lussemburgo e il Belgio. L’esodo di massa coinvolse sia i civili che alcune strutture dello Stato belga, mentre gli eserciti belgi condussero una resistenza spesso dimenticata a favore del ricordo della capitolazione di re Leopoldo III.

In questo caos, Léon Degrelle, leader del movimento rexista, fu arrestato dalle autorità belghe insieme ad altri oppositori e sospetti, poi consegnato alle autorità francesi. Da Bordeaux, fu trasferito in un convoglio di celle con i deputati comunisti licenziati, tra cui Ambroise Croizat, alla prigione di Tarbes.

Questo episodio, raramente citato, fa luce su un aspetto poco noto della « guerra falsa »: l’internamento e il trasferimento di personalità ritenute « indesiderabili » durante l’invasione tedesca.

Solo su prenotazione

Espanol :

Conferencia de Julien Gaillard

En la primavera de 1940, la blitzkrieg alemana no se dirigió únicamente contra Francia: a partir del 10 de mayo, la Wehrmacht invadió también los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. El éxodo masivo afectó tanto a la población civil como a ciertas estructuras del Estado belga, mientras que los ejércitos belgas protagonizaron una resistencia a menudo olvidada en favor del recuerdo de la capitulación del rey Leopoldo III.

En medio de este caos, Léon Degrelle, líder del movimiento rexista, fue detenido por las autoridades belgas junto con otros opositores y sospechosos, y posteriormente entregado a las autoridades francesas. Desde Burdeos, fue trasladado en un convoy celular con los diputados comunistas destituidos, entre ellos Ambroise Croizat, a la prisión de Tarbes.

Este episodio, raramente mencionado, arroja luz sobre un aspecto poco conocido de la « guerra falsa »: el internamiento y traslado de personalidades consideradas « indeseables » durante la invasión alemana.

Sólo con reserva

