Conférence Un haut-lieu de pèlerinage le prieuré roman St-Gilles de Chamalières Chamalières-sur-Loire

Conférence Un haut-lieu de pèlerinage le prieuré roman St-Gilles de Chamalières

Salle polyvalente Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Conférence animée par Jean Tempère, samedi 8 novembre 2025 à 15h à la salle polyvalente de Chamalières-sur-Loire. Entrée libre organisée dans le cadre du cycle Chemin faisant avec la bibliothèque de Chamalières-sur-Loire.

Salle polyvalente Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

English :

Lecture by Jean Tempère, Saturday November 8, 2025 at 3pm at the Salle polyvalente, Chamalières-sur-Loire. Free admission ? organized as part of the Chemin faisant cycle with the Chamalières-sur-Loire library.

German :

Vortrag unter der Leitung von Jean Tempère am Samstag, den 8. November 2025 um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle von Chamalières-sur-Loire. Eintritt frei ? organisiert im Rahmen der Reihe Chemin faisant mit der Bibliothek von Chamalières-sur-Loire.

Italiano :

Conferenza di Jean Tempère, sabato 8 novembre 2025 alle 15.00 nella Salle Polyvalente, Chamalières-sur-Loire. Ingresso gratuito. Organizzata nell’ambito del ciclo Chemin faisant con la biblioteca di Chamalières-sur-Loire.

Espanol :

Conferencia de Jean Tempère, sábado 8 de noviembre de 2025 a las 15:00 h en la Sala Polivalente de Chamalières-sur-Loire. Entrada gratuita Organizada en el marco del ciclo Chemin faisant con la biblioteca de Chamalières-sur-Loire.

