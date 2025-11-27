Conférence Un instrument scientifique peut-il être monument historique ? Rouen

Conférence Un instrument scientifique peut-il être monument historique ?

En 2024, quinze pièces de la sonde atomique du laboratoire rouennais Groupe de Physique des Matériaux (GPM) rejoignent les Monuments historiques.

À travers cette démarche, c’est toute une vision qui s’affirme les instruments scientifiques contemporains sont reconnus comme des témoins précieux de l’aventure humaine et technologique. Ils ne sont plus réservés aux seuls experts, mais s’intègrent peu à peu dans notre mémoire collective, rejoignant le patrimoine que nous partageons tous. .

