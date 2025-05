Conférence « Un itinéraire, mille destins cap sur les illustres du Loiret » – Dordives, 13 juin 2025 18:30, Dordives.

Loiret

2025-06-13 18:30:00

Savez-vous que le Loiret a vu naître ou passer nombre de ces personnages de renom ? L'Université rurale dordivoise vous invite à les rencontrer et à découvrir leurs parcours fascinants lors d'une épopée contée par Magali Sautreuil, médiatrice culturelle, passionnée par l'histoire et le patrimoine. Une conférence immersive pour voir autrement les lieux qu'on croit connaître… et préparer des vacances et des sorties étonnantes et enrichissantes, à deux pas de chez vous.

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Un itinéraire, mille destins: cap sur les illustres du Loiret » conference

German :

Konferenz « Un itinéraire, mille destins: cap sur les illustres du Loiret » (Eine Route, tausend Schicksale: Kurs auf die berühmten Persönlichkeiten des Loiret)

Italiano :

Un itinerario, mille destinazioni: conferenza « Cap sur les illustres du Loiret »

Espanol :

Conferencia « Un itinéraire, mille destinins: cap sur les illustres du Loiret »

