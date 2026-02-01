Conférence un jardin presque sans arrosage Salle Des Fêtes Clansayes
Salle Des Fêtes Rue Montant Au Donjon Clansayes Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
2026-02-27
À l’occasion de ses 20 ans, l’association Paysages a le plaisir d’accueillir Jean-Yves Meignen, jardinier de l’Abbaye de Valsaintes et référence du jardinage écologique en Provence.
Salle Des Fêtes Rue Montant Au Donjon Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 33 28 36 odile.heurtebise@orange.fr
English :
To mark its 20th anniversary, the Paysages association is delighted to welcome Jean-Yves Meignen, gardener at Valsaintes Abbey and a leading figure in ecological gardening in Provence.
