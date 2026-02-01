Conférence Un manoir bourbonnais en Amérique ? Espace Boris Vian Montluçon
Conférence Un manoir bourbonnais en Amérique ?
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-02-21 17:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Conférence diaporama organisée par Le Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la région et animée par Olivier Trotignon.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 cercle-archeo-montlucon@orange.fr
English :
Slide show organized by Le Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la région and hosted by Olivier Trotignon.
