Conférence Un mécène en Agenais Le Duc d’Aiguillon et la passion de la musique, Place du Docteur Esquirol Agen

Conférence Un mécène en Agenais Le Duc d’Aiguillon et la passion de la musique

Place du Docteur Esquirol Mairie d’Agen Salle des Illustres Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Cette conférence vous invite à explorer l’univers fascinant de la bibliothèque musicale du duc d’Aiguillon et à découvrir comment, le duc s’appuya sur cette collection exceptionnelle pour nourrir sa passion pour la musique et recréer autour de lui un cadre artistique digne de son rang.

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Les Archives départementales du Lot-et-Garonne conservent un véritable trésor la bibliothèque musicale du duc d’Aiguillon. Commencée par Armand-Louis de Vignerot du Plessis et enrichie par son fils, cette collection exceptionnelle reflète les goûts et les pratiques artistiques de l’aristocratie au XVIIIᵉ siècle.

Cette conférence vous invite à explorer cet univers fascinant et à découvrir comment, exilé en Agenais, le duc s’appuya sur cet héritage pour nourrir sa passion pour la musique et recréer autour de lui un cadre artistique digne de son rang.

Avec Cindy Pédelaborde, maître de conférences en musicologie à l’Université de Bordeaux. .

Place du Docteur Esquirol Mairie d’Agen Salle des Illustres Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee.com@agglo-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Un mécène en Agenais Le Duc d’Aiguillon et la passion de la musique

This lecture invites you to explore the fascinating world of the Duc d?Aiguillon?s music library, and to discover how the Duke d?Aiguillon drew on this exceptional collection to nurture his passion for music and recreate an artistic environment worthy of his rank.

L’événement Conférence Un mécène en Agenais Le Duc d’Aiguillon et la passion de la musique Agen a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Destination Agen