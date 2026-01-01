Conférence Un musée agrandi et renouvelé Communauté de communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron
Début : 2026-01-23 15:00:00
fin : 2026-01-23 16:30:00
2026-01-23
L’association des Amis du musée de l’île d’Oléron organise une conférence en partenariat avec l’équipe du musée.
Communauté de communes de l’île d’Oléron 59 route des allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 05 16 museeoleron@cdc-oleron.fr
English : Le désir de rivage conference
The Association des Amis du Musée de l’île d’Oléron is organizing a conference in partnership with the museum team.
