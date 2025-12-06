Conférence Un Noël Provençal Encagnane Aix-en-Provence

Conférence Un Noël Provençal

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 10h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Une conférence théâtralisée chargée d’histoire provençale. A partir de textes du 19e siècle issus du journal provençal L’Aïoli (1891 1932), sélectionnés par Anastasia Chopplet, plongez au cœur d’un traditionnel Noël Provençal (santons, crèche…)

L’Aïoli est un journal créer en 1891 par l’écrivain et lexicographe français Frédéric Mistral (1830-1914). Le journal, au-delà de sa localisation régionale, fut écrit en langue provençale (ou d’oc, occitan), même langue qu’utilisait son fondateur, ce qui en fait un témoin de l’âme provençale et de l’histoire qu’il incarne. Le journal cesse de paraître en 1932. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

A theatrical lecture steeped in Provençal history. Using 19th-century texts from the Provençal newspaper L’Aïoli (1891 1932), selected by Anastasia Chopplet, plunge into the heart of a traditional Provençal Christmas (santons, nativity scene…)

German :

Ein theatralischer Vortrag mit provenzalischer Geschichte. Jahrhundert aus der provenzalischen Zeitung L’Aïoli (1891 1932), die von Anastasia Chopplet ausgewählt wurden, tauchen Sie ein in die traditionelle provenzalische Weihnachtszeit (Santons, Krippe…)

Italiano :

Una conferenza drammatizzata immersa nella storia provenzale. Utilizzando testi tratti dal giornale provenzale del XIX secolo L’Aïoli (1891 1932), selezionati da Anastasia Chopplet, ci si immergerà nel cuore del Natale tradizionale provenzale (Babbi Natale, presepe…)

Espanol :

Una conferencia teatralizada impregnada de historia provenzal. A partir de textos del periódico provenzal del siglo XIX L’Aïoli (1891 1932), seleccionados por Anastasia Chopplet, sumérjase en el corazón de una Navidad tradicional provenzal (santos, belén…)

