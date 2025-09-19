Conférence « Un nom, un visage : des oubliés de la Grande Guerre enfin identifiés » CWGC Visitor Centre Beaurains

Réservation : 03 21 21 52 75

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Un an après l’inauguration du Loos British Cemetery Extension par Son Altesse Royale la Princesse Anne, la Commonwealth War Graves Commission vous invite à une conférence inédite sur le travail de son Unité de Recherche, en charge de l’identification des soldats du Commonwealth récemment retrouvés.

Au fil des fouilles, des analyses scientifiques et des croisements d’archives, des noms réapparaissent. Des histoires se reconstruisent. Derrière chaque stèle gravée se cache l’histoire d’un homme, d’une famille, et un souvenir qui resurgit après plus d’un siècle.

À travers le regard de Michiel Vanmarcke, Coordinateur des Cérémonies Commémoratives au sein de cette unité, explorez les coulisses de ces enquêtes méticuleuses, passionnantes et émouvantes, où l’archéologie, la science et l’histoire se conjuguent pour faire revivre la mémoire individuelle au sein du patrimoine collectif.

Qui étaient ces hommes, restés anonymes depuis plus d’un siècle ? Comment retrouve-t-on leur identité aujourd’hui ? Pourquoi a-t-il fallu construire un nouveau cimetière à Loos-en-Gohelle ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au cours de cette conférence.

CWGC Visitor Centre 5-7 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains Beaurains 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 52 75 https://www.cwgc.org/ https://www.facebook.com/visitCWGC Le CWGC Experience est un centre d’interprétation unique en son genre, au cœur des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, où sont présentées les coulisses de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), qui honore la mémoire des soldats tombés au cours des deux guerres mondiales, partout dans le monde.

© CWGC