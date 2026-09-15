Informations pratiques

Pontorson

Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique »

Salle polyvalente 45 chaussée de Villecherel Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:45:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Assistez à la restitution de la réflexion collective menée pendant un an sur le territoire : comment s’adapter aux effets du changement climatique sur les prochaines décennies ?

Projection d’un film qui retrace les étapes de la démarche, présentation du plan d’actions, avec prises de parole par des acteurs du territoire et échanges avec le public. .

Salle polyvalente 45 chaussée de Villecherel Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 34 08 dgs@pontorson.eu

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English : Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique »

L’événement Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique » Pontorson a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts