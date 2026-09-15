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Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique » Salle polyvalente Pontorson

mardi 15 septembre 2026 · Salle polyvalente · Pontorson

Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique » Salle polyvalente Pontorson

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:45:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
45 chaussée de Villecherel
Ville
50170 Pontorson
Département
Manche
Tarif

Pontorson

Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique »

Salle polyvalente 45 chaussée de Villecherel Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:45:00
fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Assistez à la restitution de la réflexion collective menée pendant un an sur le territoire : comment s’adapter aux effets du changement climatique sur les prochaines décennies ?
Projection d’un film qui retrace les étapes de la démarche, présentation du plan d’actions, avec prises de parole par des acteurs du territoire et échanges avec le public.   .

Salle polyvalente 45 chaussée de Villecherel Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 34 08  dgs@pontorson.eu

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English : Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique »

L’événement Conférence « Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique » Pontorson a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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