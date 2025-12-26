Conférence Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours Salon Audra Romans-sur-Isère

Conférence Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours

Salon Audra Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 18:00:00

fin : 2026-04-20 19:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Sylvie Giron, chorégraphe aux nombreuses expériences, vous propose son regard sur le développement de la danse contemporaine depuis les années 80, à l’occasion d’une conférence intitulée Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours .

.

Salon Audra Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sylvie Giron, a choreographer with a wealth of experience, offers her insight into the development of contemporary dance since the 80s, in a talk entitled A look at contemporary dance from the 80s to the present day .

L’événement Conférence Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-26 par Valence Romans Tourisme