4T Avenue de Creil Senlis Oise

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

L’aérodrome de Creil joua un grand rôle pendant la deuxième guerre mondiale. Deux pistes bétonnées sont construites dès juin 1940 par l’organisation Todd avec des travailleurs forcés. La base est opérationnelle en septembre et participe à la Bataille d’Angleterre. Elle fait l’objet d’un travail de renseignement de la Résistance et devient la cible des bombardements alliés…

Entrée libre et gratuite 0 .

4T Avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

