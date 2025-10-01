Conférence Un ticket pour l’iceberg François Miquet-Marty Le Mans

Conférence Un ticket pour l’iceberg François Miquet-Marty Le Mans mercredi 1 octobre 2025.

Conférence Un ticket pour l’iceberg François Miquet-Marty

33 Quater Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

François Miquet-Marty, docteur en sociologie, écrivain, président du groupe Les Temps Nouveaux, cabinet d’accompagnement des dirigeants dans la transformation de leurs organisations, et de la maison des arts BloomTime, animera une conférence pendant le festival Faites Lire. Elle portera sur son dernier livre Un ticket pour l’iceberg consacré à la fragmentation de la société française.

Gratuit sur réservation au 06 72 94 92 53 .

33 Quater Place de la République Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Un ticket pour l’iceberg François Miquet-Marty Le Mans a été mis à jour le 2025-09-23 par CDT72