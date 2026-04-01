Conférence Un voilier nommé KURUN Théâtre Saint-Gilles Pornic

Conférence Un voilier nommé KURUN

Théâtre Saint-Gilles Rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Conférence animée Michel GERMAIN plongez dans le sillage d’une légende maritime !

Au programme

Le Yacht Club Royal Old de Pornic vous invite à une conférence exceptionnelle dédiée au KURUN, le célèbre cotre norvégien qui marqua l’histoire de la voile avec son tour du monde (1949-1952).

Animée par Michel Germain, chef de bord du navire, docteur ès lettres et auteur de l’ouvrage référence sur le sujet, cette rencontre vous fera découvrir l’héritage de Jacques-Yves Le Toumelin. Entre anecdotes historiques, passion pour la construction navale et récits de mer, Michel Germain partagera son expertise sur ce voilier mythique, aujourd’hui classé Monument Historique et véritable ambassadeur du patrimoine pornicais.

Une occasion unique de naviguer par les mots dans l’histoire de la plaisance classique .

Théâtre Saint-Gilles Rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire jp.crepelliere@gmail.com

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English :

Lecture by Michel GERMAIN: plunge into the wake of a maritime legend!

L’événement Conférence Un voilier nommé KURUN Pornic a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic