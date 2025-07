[Conférence] Un voyage en Europe Château de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Conférence] Un voyage en Europe Château de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer samedi 2 août 2025.

[Conférence] Un voyage en Europe

Château de Sainte-Marguerite / 2430 Route de la mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 17:45:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Un voyage merveilleux dans l’Europe d’aujourd’hui, à la découverte des jardins subsistants de la Renaissance de l’Angleterre à la Hongrie, et de l’Allemagne au Portugal.

Parfois oubliés, parfois mystérieux, parfois célèbres, ces jardins témoignent de la brillante Italie des Médicis, de l’Espagne du Siècle d’Or, ou encore de l’Angleterre d’Henri VIII.

Partons à la découverte des fontaines, des parterres, des grottes et des jardins ouverts sur le paysage. L’art de vivre de l’humanisme s’incarne dans ces espaces de plaisir où les raffinements de la civilisation européenne se manifestent tout autant dans la beauté des lieux que dans les fêtes, les jeux et la poésie.

Un voyage merveilleux dans l’Europe d’aujourd’hui, à la découverte des jardins subsistants de la Renaissance de l’Angleterre à la Hongrie, et de l’Allemagne au Portugal.

Parfois oubliés, parfois mystérieux, parfois célèbres, ces jardins témoignent de la brillante Italie des Médicis, de l’Espagne du Siècle d’Or, ou encore de l’Angleterre d’Henri VIII.

Partons à la découverte des fontaines, des parterres, des grottes et des jardins ouverts sur le paysage. L’art de vivre de l’humanisme s’incarne dans ces espaces de plaisir où les raffinements de la civilisation européenne se manifestent tout autant dans la beauté des lieux que dans les fêtes, les jeux et la poésie. .

Château de Sainte-Marguerite / 2430 Route de la mer Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie kermessedes2clochers76@gmail.com

English : [Conférence] Un voyage en Europe

A marvellous journey through present-day Europe, discovering surviving Renaissance gardens from England to Hungary, and from Germany to Portugal.

Sometimes forgotten, sometimes mysterious, sometimes famous, these gardens bear witness to the brilliant Italy of the Medici, the Spain of the Golden Age and the England of Henry VIII.

Discover fountains, flowerbeds, grottoes and gardens that open onto the landscape. The humanist art of living is embodied in these spaces of pleasure, where the refinements of European civilization are expressed as much in the beauty of the setting as in the festivities, games and poetry.

German :

Eine wunderbare Reise durch das heutige Europa, um die noch erhaltenen Gärten der Renaissance zu entdecken von England bis Ungarn und von Deutschland bis Portugal.

Manchmal vergessen, manchmal geheimnisvoll, manchmal berühmt diese Gärten zeugen vom glanzvollen Italien der Medici, vom Spanien des Goldenen Zeitalters und vom England Heinrichs VIII.

Entdecken Sie Springbrunnen, Blumenbeete, Grotten und Gärten, die sich der Landschaft öffnen. Die Lebenskunst des Humanismus verkörpert sich in diesen Räumen des Vergnügens, in denen sich die Raffinesse der europäischen Zivilisation in der Schönheit der Orte ebenso manifestiert wie in Festen, Spielen und Poesie.

Italiano :

Un meraviglioso viaggio attraverso l’Europa moderna, alla scoperta dei giardini superstiti del Rinascimento, dall’Inghilterra all’Ungheria, dalla Germania al Portogallo.

A volte dimenticati, a volte misteriosi, a volte famosi, questi giardini testimoniano la brillante Italia dei Medici, la Spagna del Secolo d’Oro e l’Inghilterra di Enrico VIII.

Scoprite le fontane, le aiuole, le grotte e i giardini che si aprono sul paesaggio. L’arte umanistica di vivere è incarnata in questi spazi di piacere, dove le raffinatezze della civiltà europea sono visibili tanto nella bellezza degli ambienti quanto nelle feste, nei giochi e nella poesia.

Espanol :

Un maravilloso viaje por la Europa actual, descubriendo los jardines del Renacimiento que han sobrevivido: de Inglaterra a Hungría, y de Alemania a Portugal.

A veces olvidados, a veces misteriosos, a veces famosos, estos jardines son testigos de la brillante Italia de los Médicis, de la España del Siglo de Oro y de la Inglaterra de Enrique VIII.

Descubra las fuentes, parterres, grutas y jardines que se abren al paisaje. El arte de vivir humanista se encarna en estos espacios de placer, donde los refinamientos de la civilización europea se expresan tanto en la belleza del entorno como en las fiestas, los juegos y la poesía.

L’événement [Conférence] Un voyage en Europe Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie