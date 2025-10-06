Conférence Une alternative au tout automobile en Pays d’Aix ? Lycée Paul Cezanne Aix-en-Provence

Lundi 6 octobre 2025 de 18h30 à 20h30. Lycée Paul Cezanne 19 avenue Fontenaille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-06 18:30:00

fin : 2025-10-06 20:30:00

2025-10-06

Une alternative au tout automobile en Pays d’Aix ? par le Collectif climat et quatre associations. La priorité à l’automobile a débouché sur une crise des déplacements sur Aix-Marseille.

Le bassin des Milles (150 000 voyages quotidiens), au cœur d’une étoile ferroviaire existante, invite à privilégier un projet ferroviaire électrique. La modernisation de la gare St Charles en 2037 apportera-t-elle un plus pour les mobilités métropolitaines ? Le Collectif Climat du Pays d’Aix, le Carrefour citoyen de Venelles et du Pays d’Aix, France Nature Environnement, et la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des transports ont développé une approche alternative commune. Sa base est le tram/train. .

Lycée Paul Cezanne 19 avenue Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

Une alternative au tout automobile en Pays d?Aix? by the Collectif climat and four associations. The priority given to the car has led to a crisis in travel in the Aix-Marseille region.

German :

Une alternative au tout automobile en Pays d’Aix? (Eine Alternative zum Autofahren in der Region Pays d’Aix), herausgegeben vom Klimakollektiv und vier Vereinen. Die Bevorzugung des Autos hat zu einer Verkehrskrise in Aix-Marseille geführt.

Italiano :

Une alternative au tout automobile en Pays d’Aix? del Collectif climat e di quattro associazioni. Dare la priorità all’automobile ha portato a una crisi dei viaggi nella regione di Aix-Marseille.

Espanol :

Une alternative au tout automobile en Pays d’Aix? por el Collectif climat y cuatro asociaciones. Dar prioridad al automóvil ha provocado una crisis de desplazamientos en la región de Aix-Marsella.

