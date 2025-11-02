Conférence : une autre abbaye cistercienne du Maine, Perseigne et son patrimoine dispersé Route de Changé Yvré-l’Évêque
jeudi 1 octobre 2026 · Route de Changé · Yvré-l'Évêque
Informations pratiques
Yvré-l’Évêque
Conférence : une autre abbaye cistercienne du Maine, Perseigne et son patrimoine dispersé
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01 20:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Conférence animée par Stéphanie Barioz, chargée de mission Valorisation du patrimoine culturel, Département de la Sarthe.
Le Département vous fait découvrir d’autres abbayes cisterciennes de la Sarthe à travers leur patrimonialisation depuis le XIXe siècle. De l’abbaye cistercienne de Perseigne, fondée en 1145, il ne subsiste que quelques vestiges architecturaux… mais aussi un mobilier d’Ancien Régime dispersé, dont la redécouverte réserve de belles surprises.
– Sur réservation : 02 43 84 22 29 ou epau.accueil@sarthe.fr
– Adulte : 7€ | Réduit : 5€ | Moins de 10 ans : gratuit
– La carte Bérengère (prix d’achat 22€ pour un an) vous permet d’accéder gratuitement aux conférences proposées dans le cadre de notre cycle de conférences .
Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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L’événement Conférence : une autre abbaye cistercienne du Maine, Perseigne et son patrimoine dispersé Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par CDT72
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