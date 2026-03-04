Conférence Une brève histoire de la Crau Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence Une brève histoire de la Crau

Jeudi 16 avril 2026 de 18h30 à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

L’association Salon Patrimoine et Chemins reçoit Joël Bourideys pour échanger sur ce thème de l’histoire locale.

18h30 Entrée libre .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Salon Patrimoine et Chemins welcomes Joël Bourideys to talk about local history.

L’événement Conférence Une brève histoire de la Crau Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence