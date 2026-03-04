Conférence Une brève histoire de la Crau Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence
Conférence Une brève histoire de la Crau Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence jeudi 16 avril 2026.
Conférence Une brève histoire de la Crau
Jeudi 16 avril 2026 de 18h30 à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16 20:00:00
2026-04-16
L’association Salon Patrimoine et Chemins reçoit Joël Bourideys pour échanger sur ce thème de l’histoire locale.
18h30 Entrée libre .
Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 84
English :
The association Salon Patrimoine et Chemins welcomes Joël Bourideys to talk about local history.
L’événement Conférence Une brève histoire de la Crau Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence