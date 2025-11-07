Conférence Une comète de la poésie polonaise Zuzanna Ginczanka MJC Lillebonne salle Emmanuel-Genet Nancy
Conférence Une comète de la poésie polonaise Zuzanna Ginczanka MJC Lillebonne salle Emmanuel-Genet Nancy vendredi 7 novembre 2025.
Conférence Une comète de la poésie polonaise Zuzanna Ginczanka
MJC Lillebonne salle Emmanuel-Genet 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07 21:00:00
Par Isabelle Macor. Lecture bilingue de poèmes par I. Macor et Monika Rozumek. Accompagnement musical : Trio du Pont de Pierre. Rencontre culturelle de l’ass. Nancy France-Pologne, en partenariat avec le CERCLE (UL).
L’œuvre de Ginczanka ressemble à un phénomène cosmique où précocité et maturité se seraient donné rendez-vous en un autre temps que celui de l’histoire. Zuzanna Ginczanka : c’est le nom de plume que s’était choisi Zuzanna Polina Ginzburg (en polonais Gincburg). Née à Kiev en 1917, de parents juifs originaires de la région d’Odessa, elle avait enflammé la Varsovie des poètes, avant de fuir la guerre à Lwów, puis de mourir à Cracovie, arrêtée et fusillée par l’occupant nazi après une traque de cinq ans, en mai 1944. Elle avait vingt-sept ans. Les Centaures fut le seul recueil de Zuzanna Ginczanka publié de son vivant, en 1936, les autres poèmes étant quant à eux parus en revue, dans la presse ou, pour la majorité, ont été retrouvés dans ses manuscrits.
Avec Les Centaures & autres poèmes (ouvrage paru en 2024 aux éd. La Barque), dans la traduction du polonais d’Isabelle Macor, il nous est enfin donné de découvrir en livre l’œuvre poétique de Zuzanna Ginczanka, reconnue par les plus grands de son temps (Gombrowicz, Tuwim…) comme une poète au génie précoce.
Pour cette première rencontre culturelle de la saison, l’association Nancy France-Pologne a le plaisir et l’honneur d’accueillir Isabelle Macor, qui vient d’être lauréate (session automne 2025) du Prix de Poésie Robert Ganzo, dans la catégorie Traducteur-poète. La soirée mettra en valeur les poèmes de Zuzanna Ginczanka, et sera rythmée par des lectures bilingues par Isabelle Macor et Monika Rozumek, ainsi que des illustrations musicales par le Trio du Pont de Pierre (avec Régine Colin au piano et violoncelle, Christiane Galeski-Wild au violon et Alain Quéré à l’alto).
Une séance de dédicaces de l’ouvrage Les Centaures & autres poèmes sera proposée, en partenariat avec la librairie L’Autre Rive. La soirée se conclura par le verre de l’amitié.
En partenariat avec le laboratoire CERCLE de l’Université de Lorraine.
Participation demandée pour les non adhérents.
Zapraszamy! Bienvenue !
Accès facile réseau Stan lignes 10, 12, 13, 16 (arrêt Place Carnot), parking souterrain place Carnot.Tout public
MJC Lillebonne salle Emmanuel-Genet 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 72 08 75 nancy.france-pologne@laposte.net
English :
By Isabelle Macor. Bilingual poetry readings by I. Macor and Monika Rozumek. Musical accompaniment: Trio du Pont de Pierre. Cultural event organized by ass. Nancy France-Pologne, in partnership with CERCLE (UL).
Ginczanka?s work resembles a cosmic phenomenon, where precocity and maturity have come together in a time other than that of history Zuzanna Ginczanka was the pen name chosen by Zuzanna Polina Ginzburg (in Polish, Gincburg). Born in Kiev in 1917 to Jewish parents from the Odessa region, she had set Warsaw ablaze with poets, before fleeing the war to Lwów, then dying in Krakow, arrested and shot by the Nazi occupiers after a five-year hunt, in May 1944. She was twenty-seven years old. The Centaurs was the only collection of Zuzanna Ginczanka’s poems published during her lifetime, in 1936. The other poems appeared in magazines, in the press or, for the most part, were found in her manuscripts.
With Les Centaures & autres poèmes (published in 2024 by La Barque), in Isabelle Macor?s translation from Polish, we finally have the opportunity to discover the poetic work of Zuzanna Ginczanka, recognized by the greatest poets of her time (Gombrowicz, Tuwim?) as a poet of precocious genius.
For this first cultural event of the season, the Nancy France-Pologne association is pleased and honored to welcome Isabelle Macor, who has just been awarded the Prix de Poésie Robert Ganzo (autumn 2025 session), in the Translator-Poet category. The evening will feature poems by Zuzanna Ginczanka, with bilingual readings by Isabelle Macor and Monika Rozumek, and musical illustrations by the Trio du Pont de Pierre (with Régine Colin on piano and cello, Christiane Galeski-Wild on violin and Alain Quéré on viola).
A book-signing session for Les Centaures & autres poèmes will be held, in partnership with the L?Autre Rive bookshop. The evening will conclude with a friendly drink.
In partnership with the CERCLE laboratory of the Université de Lorraine.
Participation required for non-members.
Zapraszamy! A warm welcome!
Easy access: Stan lines 10, 12, 13, 16 (Place Carnot stop), Place Carnot underground parking lot.
German :
Von Isabelle Macor. Zweisprachige Lesung von Gedichten durch I. Macor und Monika Rozumek. Musikalische Begleitung: Trio du Pont de Pierre. Kulturelle Begegnung der ass. Nancy France-Pologne, in Partnerschaft mit dem CERCLE (UL).
Ginczankas Werk gleicht einem kosmischen Phänomen, bei dem sich Frühreife und Reife in einer anderen Zeit als der der Geschichte ein Stelldichein geben. Zuzanna Ginczanka: Das ist der Künstlername, den Zuzanna Polina Ginzburg (auf Polnisch Gincburg) für sich gewählt hat. Sie wurde 1917 in Kiew als Tochter jüdischer Eltern aus der Region Odessa geboren und begeisterte das Warschau der Dichter, bevor sie vor dem Krieg nach Lwów floh und schließlich in Krakau starb, wo sie von den Nazis nach fünfjähriger Verfolgung im Mai 1944 verhaftet und erschossen wurde. Sie war siebenundzwanzig Jahre alt. Die Zentauren war Zuzanna Ginczankas einzige Sammlung, die zu ihren Lebzeiten 1936 veröffentlicht wurde. Die anderen Gedichte erschienen in Zeitschriften, in der Presse oder wurden größtenteils in ihren Manuskripten gefunden.
Mit Les Centaures & autres poèmes (erschienen 2024 im Verlag La Barque), in der Übersetzung aus dem Polnischen von Isabelle Macor, ist es uns endlich möglich, das poetische Werk von Zuzanna Ginczanka, die von den größten ihrer Zeit (Gombrowicz, Tuwim?) als eine Dichterin mit frühem Genie anerkannt wurde, in Buchform zu entdecken.
Für diese erste kulturelle Veranstaltung der Saison hat die Vereinigung Nancy France-Pologne das Vergnügen und die Ehre, Isabelle Macor zu begrüßen, die gerade den Robert-Ganzo-Preis für Poesie in der Kategorie Übersetzer-Dichter gewonnen hat (Herbst 2025). Der Abend wird Gedichte von Zuzanna Ginczanka vorstellen und von zweisprachigen Lesungen von Isabelle Macor und Monika Rozumek sowie musikalischen Illustrationen des Trio du Pont de Pierre (mit Régine Colin am Klavier und Cello, Christiane Galeski-Wild an der Violine und Alain Quéré an der Viola) umrahmt.
In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung L’Autre Rive wird eine Signierstunde für das Buch Les Centaures & autres poèmes angeboten. Der Abend endet mit einem Glas Freundschaft.
In Partnerschaft mit dem Labor CERCLE der Université de Lorraine.
Für Nicht-Mitglieder wird ein Beitrag erhoben.
Zapraszamy! Willkommen!
Einfacher Zugang: Stan-Linien 10, 12, 13, 16 (Haltestelle Place Carnot), Tiefgarage Place Carnot.
Italiano :
Di Isabelle Macor. Letture poetiche bilingue di I. Macor e Monika Rozumek. Accompagnamento musicale: Trio du Pont de Pierre. Incontro culturale dell’ass. Nancy France-Pologne, in collaborazione con CERCLE (UL).
L’opera di Ginczanka assomiglia a un fenomeno cosmico, in cui precocità e maturità si sono incontrate in un tempo diverso da quello della storia Zuzanna Ginczanka era lo pseudonimo scelto da Zuzanna Polina Ginzburg (in polacco, Gincburg). Nata a Kiev nel 1917 da genitori ebrei della regione di Odessa, aveva infiammato Varsavia con i suoi poeti, prima di fuggire dalla guerra a Lwów e poi morire a Cracovia, arrestata e fucilata dagli occupanti nazisti dopo una caccia durata cinque anni, nel maggio 1944. Aveva ventisette anni. I Centauri fu l’unica raccolta di poesie di Zuzanna Ginczanka pubblicata durante la sua vita, nel 1936, mentre le altre poesie furono pubblicate su riviste, sulla stampa o, per la maggior parte, furono trovate nei suoi manoscritti.
Con Les Centaures & autres poèmes (pubblicato nel 2024 da La Barque), nella traduzione dal polacco di Isabelle Macor, abbiamo finalmente la possibilità di scoprire in forma di libro l’opera poetica di Zuzanna Ginczanka, riconosciuta dai più grandi poeti del suo tempo (Gombrowicz, Tuwim?) come una poetessa dal genio precoce.
Per questo primo evento culturale della stagione, l’associazione Nancy France-Pologne è lieta e onorata di accogliere Isabelle Macor, appena insignita del Premio di Poesia Robert Ganzo (sessione autunnale 2025) nella categoria Traduttore-Poeta. La serata sarà caratterizzata dalle poesie di Zuzanna Ginczanka, dalle letture bilingui di Isabelle Macor e Monika Rozumek e dalle illustrazioni musicali del Trio du Pont de Pierre (con Régine Colin al pianoforte e al violoncello, Christiane Galeski-Wild al violino e Alain Quéré alla viola).
È prevista anche la firma del libro Les Centaures & autres poèmes , in collaborazione con la libreria L’Autre Rive. La serata si concluderà con un aperitivo conviviale.
In collaborazione con il laboratorio CERCLE dell’Università della Lorena.
Partecipazione obbligatoria per i non soci.
Zapraszamy! Zapraszamy, benvenuto!
Facile accesso: linee Stan 10, 12, 13, 16 (fermata Place Carnot), parcheggio sotterraneo Place Carnot.
Espanol :
Por Isabelle Macor. Lecturas poéticas bilingües a cargo de I. Macor y Monika Rozumek. Acompañamiento musical: Trio du Pont de Pierre. Encuentro cultural del culo. Nancy Francia-Polonia, en colaboración con CERCLE (UL).
La obra de Ginczanka se asemeja a un fenómeno cósmico… donde la precocidad y la madurez se han unido en un tiempo distinto al de la historia Zuzanna Ginczanka fue el seudónimo elegido por Zuzanna Polina Ginzburg (en polaco, Gincburg). Nacida en Kiev en 1917, de padres judíos de la región de Odessa, había incendiado Varsovia de poetas, antes de huir de la guerra a Lwów, para morir después en Cracovia, detenida y fusilada por los ocupantes nazis tras cinco años de cacería, en mayo de 1944. Tenía veintisiete años. Los centauros fue la única recopilación de poemas de Zuzanna Ginczanka publicada en vida, en 1936. Los demás poemas se publicaron en revistas, en la prensa o, en su mayoría, se encontraron en sus manuscritos.
Con Les Centaures & autres poèmes (publicado en 2024 por La Barque), en traducción del polaco de Isabelle Macor, tenemos por fin la oportunidad de descubrir en forma de libro la obra poética de Zuzanna Ginczanka, reconocida por los más grandes poetas de su época (Gombrowicz, Tuwim?) como una poeta de genio precoz.
Para esta primera manifestación cultural de la temporada, la asociación Nancy France-Pologne se complace y se honra en recibir a Isabelle Macor, que acaba de recibir el Premio de Poesía Robert Ganzo (sesión otoño 2025) en la categoría Traductor-Poeta. La velada contará con poemas de Zuzanna Ginczanka, lecturas bilingües de Isabelle Macor y Monika Rozumek, e ilustraciones musicales del Trio du Pont de Pierre (con Régine Colin al piano y violonchelo, Christiane Galeski-Wild al violín y Alain Quéré a la viola).
También se firmará el libro Les Centaures & autres poèmes , en colaboración con la librería L’Autre Rive. La velada concluirá con un aperitivo.
En colaboración con el laboratorio CERCLE de la Universidad de Lorena.
Participación obligatoria para los no socios.
¡Zapraszamy! Zapraszamy, ¡bienvenido!
Fácil acceso: líneas Stan 10, 12, 13, 16 (parada Place Carnot), aparcamiento subterráneo Place Carnot.
