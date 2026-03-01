Conférence Une dose d’Art au musée ! Musée Jean Léon Gérôme Vesoul

Conférence Une dose d’Art au musée !

Musée Jean Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir les oeuvres du Musée Gérôme sous un autre angle ! .

Musée Jean Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 51 54 musee.vesoul@vesoul.fr

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English : Conférence Une dose d’Art au musée !

L’événement Conférence Une dose d’Art au musée ! Vesoul a été mis à jour le 2026-03-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL