Conférence Une épidémie à Loctudy sous l’ancien régime Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy jeudi 25 septembre 2025.
Rue Hent Poull Gleuvian Centre culturel Salle polyvalente Loctudy Finistère
Début : 2025-09-25 10:00:00
fin : 2025-09-25
2025-09-25
Conférence présentée par Jean-Yves Moy. .
Rue Hent Poull Gleuvian Centre culturel Salle polyvalente Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67
