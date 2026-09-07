AGENDA · lasalle 30460
Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle, 1 place de laposte 30460 lasalle, lasalle 30460
dimanche 20 septembre 2026 · 1 place de laposte 30460 lasalle · lasalle 30460
Informations pratiques
Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 10h30 1 place de laposte 30460 lasalle Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Conférence à la Filature animée par Alain Chevallier.
1 place de laposte 30460 lasalle 1 place de la poste lasalle 30460 30460 Gard Occitanie 0647603671 ancienne filature parking
conference à la filature animée par Alaiin Chevallier
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