UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · lasalle 30460

Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle, 1 place de laposte 30460 lasalle, lasalle 30460

dimanche 20 septembre 2026 · 1 place de laposte 30460 lasalle · lasalle 30460

Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle, 1 place de laposte 30460 lasalle, lasalle 30460

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
1 place de laposte 30460 lasalle
Adresse
1 place de la poste
Ville
30460 lasalle 30460
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 10h30 1 place de laposte 30460 lasalle Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Conférence à la Filature animée par Alain Chevallier.

1 place de laposte 30460 lasalle 1 place de la poste lasalle 30460 30460 Gard Occitanie 0647603671 ancienne filature parking
conference à la filature animée par Alaiin Chevallier

©tarlat