Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle, 1 place de laposte 30460 lasalle, lasalle 30460

Informations pratiques

Conférence : une famille de filateurs au XIXe siècle Dimanche 20 septembre, 10h30 1 place de laposte 30460 lasalle Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Conférence à la Filature animée par Alain Chevallier.

1 place de laposte 30460 lasalle 1 place de la poste lasalle 30460 30460 Gard Occitanie 0647603671 ancienne filature parking

conference à la filature animée par Alaiin Chevallier

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