Conférence une femme faussaire au XVIIIè siècle ? Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse

Conférence une femme faussaire au XVIIIè siècle ?

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-03

2025-09-03

Une femme faussaire au XVIIIème siècle ?

Bernard TRAIMOND, professeur émérite d’anthropologie à l’université de Bordeaux vient nous parler de son enquête sur la fausse monnaie dans les Landes de Gascogne.

Il racontera en particulier l’histoire d’une femme faussaire parmi les figures des faux-monnayeurs sous l’Ancien-Régime. .

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27 lesamisdumuseedelachalosse@gmail.com

