Conférence « Une flotte pour les phares et balises des navires et des hommes au service de la signalisation maritime » Place de l'enfer Douarnenez jeudi 18 septembre 2025.

Place de l'enfer Auditorium Douarnenez Finistère

18:30:00

2025-09-18

Une évocation de l’histoire et l’actualité de la flotte dédiée à la mise en œuvre des politiques d’éclairage et de balisage des côtes de France. Qui sait que l’Armement des phares et balises, basé à Quimper, gère plus de 30 navires armés par 240 marins en outre-mer et en métropole ? Il sera également question du destin patrimonial des navires dont plusieurs naviguent ou sont en cours de restauration.

Animé par Vincent Guigueno, historien, membre de l’Académie de marine et conseiller patrimoine à la DGAMPA, et Antoine Matthys, directeur de l’Armement des Phares et Balises » .

Place de l’enfer Auditorium Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

