Conférence une grande famille de marins et d’explorateurs français Les du Petit-Thouars Montsoreau

Conférence une grande famille de marins et d’explorateurs français Les du Petit-Thouars

2 avenue de La Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Conférence animée par Philippe Cachau, chercheur associé UR 538, historien de l’art et du patrimoine.

Quoique d’origine terrienne, la famille du Petit-Thouars figure au rang des brillantes dynasties de marins français. Rares sont en effet les familles terriennes à avoir produit autant de brillants navigateurs, officiers et explorateurs des mers, et avoir donné son nom à plusieurs bâtiments de la marine nationale.

De Georges III Aubert du Petit-Thouars à la fin du XVIIe siècle à Aristide Bergasse du Petit-Thouars au milieu du XXe siècle, ce ne sont pas moins de neuf brillants officiers et navigateurs issus de cette grande famille fixée entre Touraine, Anjou et Poitou.

Si le fief familial demeure en Touraine depuis le règne de Louis XIII, les Petit-Thouars ont aussi leurs attaches en Anjou avec le château de Boumois et les monuments élevés à Aristide Aubert du Petit-Thouars (1760-1798), le héros de la bataille d’Aboukir, à Saumur et Saint-Martin-la-Place.

La conférence entend rappeler le rôle de chacun d’eux dans l’évolution de la marine nationale, la connaissance et l’expansion du domaine maritime français. Elle sera aussi l’occasion de rappeler aux habitants du Saumurois la raison de la réalisation des monuments indiqués.

Un verre de l’amitié est offert à l’issue de la conférence.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 17h. .

2 avenue de La Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 64 58 80 houlzetdurdic@free.fr

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English :

Lecture by Philippe Cachau, associate researcher at UR 538, art and heritage historian.

L’événement Conférence une grande famille de marins et d’explorateurs français Les du Petit-Thouars Montsoreau a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME