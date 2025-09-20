Conférence : une heure en compagnie d’Eugène Leseney (1931-2014), par Francine Leseney La Bibli François Geindre Hérouville-Saint-Clair

Conférence-rencontre avec Francine Leseney, fille de l’architecte Eugène Leseney, concepteur de la Citadelle douce, centre-ville d’Hérouville Saint-Clair.

Entre débuts où domine l’habitat individuel, réalisations publiques et concours, l’architecte bas-normand Eugène Leseney a déployé une énergie phénoménale. Vie et oeuvre profondément imbriqués, il a cultivé une inspiration à la fois très ouverte, curieuse, et un enracinement sans cesse réaffirmé dans sa Normandie natale où il avait choisi de travailler. Mettre l’oeuvre en lumière est l’objectif que je me suis fixé. Je cite à propos de l’homme le témoignage de l’entrepreneur Emo Zanello : « lorqu’entre eux ils parlaient de lui, bien des ouvriers le désignaient par son prénom, signe évident de respect et de sympathie. » Francine Leseney

