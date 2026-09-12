Conférence | Une histoire commune Louis IX, le glaive, la croix et la balance Musée Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence | Une histoire commune Louis IX, le glaive, la croix et la balance

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Par Marie-Reine Bernard, conférencière

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

By Marie-Reine Bernard, speaker

L’événement Conférence | Une histoire commune Louis IX, le glaive, la croix et la balance Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan