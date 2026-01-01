Conférence Une histoire de l’anesthésie par Marie-Thérèse COUSIN à la Micro-Folie de Saulieu Saulieu
Place Monge Saulieu Côte-d’Or
2026-01-31 10:30:00
Conférence Une histoire de l’anesthésie par Mme Marie-Thérèse COUSIN
Samedi 31 Janvier à 10h30 à la Micro-Folie de Saulieu
Originaire de Lucenay-L’Evêque, elle devient chef de service d’anesthésie réanimation des Hôpitaux de Paris
GRATUIT sur réservation 03.80.64.18.34
Place Monge Saulieu 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
