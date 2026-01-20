Conférence une histoire des tarifs douaniers, Jules MELINE, ancêtre de Donald Trump ? Mori’Vie Moriville

Conférence une histoire des tarifs douaniers, Jules MELINE, ancêtre de Donald Trump ?

Mori’Vie 6 Grande rue Moriville Vosges

Cette conférence propose un regard croisé entre le protectionnisme de Jules Méline, à la fin du XIX¿ siècle, et certaines politiques commerciales menées récemment par les États-Unis. En protégeant l’agriculture et l’industrie françaises par des barrières douanières, Méline s’appuyait sur l’analyse des différences de coûts entre les nations.

Conscient des effets négatifs d’une concurrence artificiellement réduite et de l’abandon des efforts sur la recherche de productivité, il soulignait la nécessité d’un État moteur pour accompagner ces politiques. Malgré une économie mondiale profondément transformée, cette conférence montre que les États-Unis font face à des conséquences comparables, invitant à une réflexion sur la permanence et les limites du protectionnisme.

La conférence sera tenue par Jean-François Culot, Administrateur de l’Association du Vieux-Châtel. Passionnée

d’histoire local et chevalier du Mérite AgricoleTout public

Mori’Vie 6 Grande rue Moriville 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36 reservation@vieux-chatel.fr

English :

This lecture offers a cross between the protectionism of Jules Méline at the end of the 19th century and some of the trade policies recently pursued by the United States. In protecting French agriculture and industry with customs barriers, Méline relied on the analysis of cost differences between nations.

Aware of the negative effects of artificially reduced competition and the abandonment of efforts to boost productivity, he stressed the need for a driving State to support these policies. Despite a profoundly transformed global economy, this conference shows that the United States is facing comparable consequences, inviting reflection on the permanence and limits of protectionism.

The lecture will be given by Jean-François Culot, Director of the Association du Vieux-Châtel. Passionate

local history and chevalier du Mérite Agricole

