Conférence Une jeune insolante Petite histoire d’une grande Association au pays du Coglais Auditorium de l’ESCC Maen Roch
Conférence Une jeune insolante Petite histoire d’une grande Association au pays du Coglais Auditorium de l’ESCC Maen Roch jeudi 4 décembre 2025.
Conférence Une jeune insolante Petite histoire d’une grande Association au pays du Coglais
Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Le Pôle artistique et culturel Angèle Vannier vous convie pour une conférence lié à la parution d’un nouveau livre.
Cette soirée reviendra sur l’histoire de l’Association du Coglais, qui aura contribué à l’animation du Coglais pendant plus de 47 ans entre janvier 1967 et juin 2014.
Un groupe de passionnés éclairés ont travaillé à l’élaboration d’un livre consacré à l’histoire de cette association qui aura marqué le territoire.
Entrée en dons libre au profil du téléthon. .
Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 18 44 24
English :
L’événement Conférence Une jeune insolante Petite histoire d’une grande Association au pays du Coglais Maen Roch a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne