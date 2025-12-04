Conférence Une jeune insolante Petite histoire d’une grande Association au pays du Coglais Auditorium de l’ESCC Maen Roch

Conférence Une jeune insolante Petite histoire d’une grande Association au pays du Coglais

Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-04 20:00:00

2025-12-04

Le Pôle artistique et culturel Angèle Vannier vous convie pour une conférence lié à la parution d’un nouveau livre.

Cette soirée reviendra sur l’histoire de l’Association du Coglais, qui aura contribué à l’animation du Coglais pendant plus de 47 ans entre janvier 1967 et juin 2014.

Un groupe de passionnés éclairés ont travaillé à l’élaboration d’un livre consacré à l’histoire de cette association qui aura marqué le territoire.

Entrée en dons libre au profil du téléthon. .

